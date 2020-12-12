Twitter купила приложение Squad для демонстрации экрана во время видеозвонков

Стало известно о том, что компания Twitter стала новым владельцем приложения Squad, которое позволяет демонстрировать экран своего устройства в процессе общения по видеосвязи. В связи с этим Squad перестанет функционировать 12 декабря, о чём уже были уведомлены пользователи приложения.

Twitter купила приложение Squad для демонстрации экрана во время видеозвонков

Изображение: Alex Castro / The Verge

Вице-президент Twitter Илья Браун (Ilya Brown) написал в своём аккаунте с социальной сети, что Squad поможет Twitter «предоставить людям новые способы взаимодействия, самовыражения и участия в публичных беседах».

Он также отметил, что опыт Squad позволит лучше понять, как «люди взаимодействуют в интерактивных аудио- и видеозвонках», а также поможет ускорить работу соцсети, чтобы предоставить пользователям новые творческие инструменты, которые смогут оказаться полезными в процессе общения, что должно привлечь внимание аудитории. Согласно имеющимся данным, сотрудники Squad перейдут на работу в разные подразделения Twitter.

Не секрет, что Twitter работает над интеграцией в социальную сеть разных функций, выходящих за рамки стандартных твитов. Об этом говорит недавний запуск исчезающих твитов Fleets, а также анонс скорого появления чатов в формате Clubhouse. Очевидно, что покупка Squad приведёт к тому, что в социальной сети появятся виртуальные комнаты, которые посетители смогут использовать для групповых видеозвонков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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