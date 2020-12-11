Акции Airbnb после IPO подорожали на 140%, а DoorDash — на 86%

В первые минуты торгов на бирже Nasdaq акции сервиса аренды жилья Airbnb подорожали более чем на 140%, пишет Bloomberg. Акции американского сервиса доставки еды DoorDash в первый день торгов после IPO подорожали на 86%, сообщает Wall Street Journal.

Акции Airbnb после IPO подорожали на 140%, а DoorDash — на 86%
Фото: finance.yahoo.com

В результате рыночная капитализация обеих компаний возросла соответственно до более $100 млрд и $71,6 млрд.

Что известно об IPO Airbnb

Через несколько минут после начала торгов акции Airbnb выросли на 142,6% - до $165 при цене размещения $68 за бумагу. К 22:05 по Киеву рост скорректировался до $148 за бумагу (+117%).

Капитализация компании в ходе торгов превысила $ 00 млрд — это больше чем в 5 раз выше той оценки, которую компании давали в апреле ($18 млрд).

В ходе листинга Airbnb привлекла около $3,4 млрд без учета покупки дополнительных акций организаторами. По данным Bloomberg, оценка компании после листинга составляет $47 млрд. Это больше стоимости трех крупнейших гостиничных сетей США: Marriott International ($43 млрд), Hilton Worldwide ($39 млрд) и Hyatt Hotels ($8 млрд), отметил Forbes.

Кое-что об Airbnb

Airbnb подала заявку на IPO в ноябре 2020 года, раскрыв финансовые показатели. Выручка сервиса за первые девять месяцев 2020 года равнялась $ 2,5 млрд — на 32% меньше, чем годом ранее. В третьем квартале она упала на 18% — до $1,34 млрд.

Чистый убыток составил $696,9 млн за девять месяцев. За третий квартал компания получила прибыль благодаря сокращению расходов на маркетинг — около $219 млн. Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году — эта тенденция сохранится и в 2020 году, заявила компания.

Что известно об IPO DoorDash

В целом компании доставки еды DoorDash удалось привлечь $3,37 млрд, разместив 33 млн акций по цене $102, то есть выше заявленного диапазона ($90-95). На открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, 9 декабря, акции торговались по $182. К концу дня они подорожали до $189,51.

«DoorDash еще никогда не была прибыльной по итогам года, но всплеск спроса на доставку еды во время пандемии сovid-19 улучшил ее показатели», — отмечает Wall Street Journal. И добавляет, что летом и осенью выручка компании увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом, поскольку потребители устали готовить еду дома и начали делать больше заказов.

«Стать лидером на американском рынке доставки еды с долей в размере почти 50% компании помогло то, что она присутствует не только в крупных городах, но и в пригородах», — говорится в сообщении.

Кое-что о DoorDash

Американская DoorDash с инвестициями DST Global конфиденциально подала заявку на IPO еще в конце февраля 2020 года. По состоянию на ноябрь 2019 года, во время последнего раунда, компания оценивалась в $13 млрд.

Во II квартале 2020 года DoorDash получила прибыль в размере $23 млн при выручке в $675 млн, но в III квартале вновь стала убыточной, хотя показатель подскочил до $879 млн.

Сервис доставки еды DoorDash был основан в 2013 году. Он представлен в более 4 тыс. городах в США, Канаде и Австралии.

Ранее об IPO этих компаний

Оператор рынка аренды жилья Airbnb и сервис доставки еды и продовольственных товаров DoorDash накануне роуд-шоу для инвесторов повысили оценки для своих IPO: Airbnb — до $33 млрд, а DoorDash — до $28 млрд.

Для обеих компаний роуд-шоу прошло не в режиме тура по США, а в онлайн-формате, на встречах в Zoom с потенциальными инвесторами.

Airbnb начала свое роуд-шоу во вторник, 1 декабря, и рассчитывала выручить от $30 млрд до $33 млрд. «Это больше первоначальной оценки в $30 млрд», — отметили эксперты.

DoorDash начала роуд-шоу на день раньше, 30 ноября, но компания также повысила диапазон с $25 до $28 млрд. «Как правило, компании и их андеррайтеры стремятся установить относительно консервативные начальные диапазоны с возможностью потенциальной цены акций на высоком уровне или выше него до начала торгов», — говорится в сообщении.

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