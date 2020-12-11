Gmail теперь позволяет редактировать прикреплённые документы прямо в почте

Google упростила работу с файлами Microsoft Office. Теперь документы Word, PowerPoint и Excel, прикреплённые к письмам, можно редактировать прямо в почте Gmail . В облачном офисе Google Workspace (бывший G Suite) уже реализована совместимость с форматами файлов офисного пакета Microsoft . Однако ранее почтовые вложения можно было только просматривать — для внесения правок файлы требовалось сначала импортировать их в Google Диск.

Как сообщает ресурс The Verge, теперь Gmail позволяет открывать и работать с документами Microsoft Office напрямую — как с любым другим текстовым файлом, электронной таблицей или презентацией в Google Документы. Конвертации при этом не происходит. Документ после редактирования сохраняется в оригинальном формате и не преобразуется в формат Google Документы. Также сообщается, что для Google Workspace был выпущен новый плагин Macro Converter. Он предназначен для удобного переноса макросов из файлов Excel в Google Таблицы.

Указывается, что в настоящий момент Google занимается улучшением функции работы с документами и изображениями в вертикальной и горизонтальной ориентации, а также планирует внедрить возможность размещать изображения за текстом и водяными знаками. Правда, последняя функция появится не раньше следующего года.



