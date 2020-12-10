Facebook Messenger прекратил работу почти во всей Европе из-за серьезного сбоя

Сбой начался около 11:30 по киевскому времени.

В работе Facebook Messenger произошел серьезный сбой почти во всей Европе.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на сервис Downdetector.

Сбой начался около 11:30 по киевскому времени.

Больше всего жалоб поступает относительно сообщений - большинство пользователей не могут отправить или прочитать сообщение. Треть жалоб - по проблемам подключения к серверу. 13% пользователей сообщили, что не могут залогиниться в мессенджере.

Больше всего сбой затронул пользователей в Центральной и Западной Европе.