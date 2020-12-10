В США через суд требуют у Facebook продать Instagram и WhatsApp
Компанию обвиняют в скупке конкурентов.
Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, в которых обвинили компанию Facebook Inc в нарушении антимонопольного законодательства и требуют, чтобы она продала WhatsApp и Instagram.
Об этом сообщает Reuters.
Компанию обвиняют в скупке конкурентов - приложения для обмена фотографиями Instagram за $1 миллиард в 2012 году и приложения для обмена сообщениями WhatsApp за $ 19 миллиардов в 2014 году.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс от имени 46 штатов заявила, что "в течение почти 10 лет Facebook использовал свою монополию, чтобы уничтожить более мелких соперников, подавить конкуренцию, и все это - за счет обычных пользователей".
В то же время штаты Колумбия и Алабама, Джорджия, Южная Каролина и Южная Дакота участия в иске не принимали.
Напомним, в сентябре Facebook объединил чаты Instagram и Messenger.
В июле 2019 года стало известно, что американские власти начали масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений ими антимонопольного законодательства. Результаты 16-месячного расследования, которое проводили представители Конгресса от Демократической партии, показало, что эти интернет-гиганты имеют монопольное положение на американском рынке. В отчете представителей Конгресса содержатся рекомендации в части изменений в антимонопольное законодательство и правоприменение, которые могут привести к серьезным изменениям для крупных технологических компаний. Среди них - выделение или отделение частей их бизнеса или осложнение покупки мелких компаний.