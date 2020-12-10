В США через суд требуют у Facebook продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, в которых обвинили компанию Facebook Inc в нарушении антимонопольного законодательства и требуют, чтобы она продала WhatsApp и Instagram.

Об этом сообщает Reuters.

Компанию обвиняют в скупке конкурентов - приложения для обмена фотографиями Instagram за $1 миллиард в 2012 году и приложения для обмена сообщениями WhatsApp за $ 19 миллиардов в 2014 году.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс от имени 46 штатов заявила, что "в течение почти 10 лет Facebook использовал свою монополию, чтобы уничтожить более мелких соперников, подавить конкуренцию, и все это - за счет обычных пользователей".

В то же время штаты Колумбия и Алабама, Джорджия, Южная Каролина и Южная Дакота участия в иске не принимали.

Напомним, в сентябре Facebook объединил чаты Instagram и Messenger.