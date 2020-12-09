Минреинтеграции просит добавить крымско-татарский язык в Google Translate

Также разрабатывается новый сайт министерства, где вся официальная информация будет дублироваться на крымско-татарском.

Минреинтеграции просит добавить крымско-татарский язык в Google Translate
Фото: blog.allo.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымско-татарский язык в сервис Google Translate.

Об этом говорится в письме Минреинтеграции за подписью вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в адрес корпорации и ее офиса в Украине.

В письме отмечается, что крымско-татарский язык (Q?r?mtatar tili, лат. Crimean Tatar language) "является языком одного из коренных народов Украины и неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности".

"Убеждены, что интеграция крымско-татарского языка в сервис Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей крымско-татарского языка, обеспечит благоприятные условия для расширения сфер применения языка, в частности, путем его популяризации за пределами этнической группы, стимулировать изучение крымско-татарского языка представителями других этносов, что в конечном итоге станет большим вкладом в культурное наследие коренного крымско-татарского народа и Украины в целом", - отметил Резников.

Сейчас разрабатывается новый сайт Мининтеграции, где вся официальная информация министерства будет дублироваться также и на крымско-татарском.

В министерстве понимают, что сейчас объем крымско-татарских текстов и ресурсов в сети Интернет может быть недостаточным, чтобы сделать крымско-татарский язык готовым к автоматической интеграции в системы машинного перевода. Поэтому Украина готова присоединиться и содействовать переводу слов или фраз посредством возможностей сервиса Google Translate Community.

В Украине на крымско-татарском языке говорят более 300 тыс. граждан, а во всем мире - около 6 млн, учитывая крымско-татарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады. Вместе с тем, согласно классификации ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, 2010), крымско-татарский язык принадлежит к языкам, находящимся под угрозой.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН на своей 74-й сессии приняла резолюцию о милитаризации Крыма Россией. Кроме того, период 2022-2032 гг. был объявлен "Международным десятилетием языков коренных народов" с целью привлечения внимания к проблеме потери таких языков.

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