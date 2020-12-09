Мировая экономика несет огромные убытки от хакерских атак — $1 триллион

Совокупный ущерб мировой экономики в результате хакерских атак оценивается в $1 трлн, в то время как еще два года назад эта сумма составляла около $600 млрд. Об этом говорится в аналитическом отчете компании McAfee, подготовленном совместно с Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Фото: delo.ua

Кого атакуют

Госсектор и бизнес несут масштабные убытки от рук сетевых мошенников. Нападениям подвергаются не только ведомственные веб-порталы, но и небольшие сайты малого бизнеса.

По приблизительным подсчетам, прямой ущерб уже достиг внушительной суммы в $945 млрд, без учета еще $145 млрд сопутствующих расходов на усиление кибербезопасности.

92% респондентов заявляли, что, кроме денежных потерь, они пострадали от расходов, связанных с производительностью труда и рабочего времени.

Самый длинный средний перерыв в работе из-за кибератаки составлял 18 часов, что причинило убытки в размере $0,5 млн.

Расчетные средние потери от киберпреступности

Основные факторы кибератак

В отчете отмечаются несколько основных факторов кибератак, участившихся в последнее время:

системы оповещения об атаке и меры по ликвидации последствий стали более эффективными;

одновременно «мастерство» самих мошенников также повышается;

массовый перевод сервисов в интернет в связи с карантином расширяет для хакеров поле деятельности.

Кто участники опроса

Исследователи провели опрос 1500 межотраслевых представителей IT и директивных органов компаний, проводили интервью с чиновниками, использовали открытые данные госорганов и Международного валютного фонда.

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