Мировая экономика несет огромные убытки от хакерских атак — $1 триллион
Совокупный ущерб мировой экономики в результате хакерских атак оценивается в $1 трлн, в то время как еще два года назад эта сумма составляла около $600 млрд. Об этом говорится в аналитическом отчете компании McAfee, подготовленном совместно с Центром стратегических и международных исследований (CSIS).
Кого атакуют
Госсектор и бизнес несут масштабные убытки от рук сетевых мошенников. Нападениям подвергаются не только ведомственные веб-порталы, но и небольшие сайты малого бизнеса.
По приблизительным подсчетам, прямой ущерб уже достиг внушительной суммы в $945 млрд, без учета еще $145 млрд сопутствующих расходов на усиление кибербезопасности.
92% респондентов заявляли, что, кроме денежных потерь, они пострадали от расходов, связанных с производительностью труда и рабочего времени.
Самый длинный средний перерыв в работе из-за кибератаки составлял 18 часов, что причинило убытки в размере $0,5 млн.
Расчетные средние потери от киберпреступности
Основные факторы кибератак
В отчете отмечаются несколько основных факторов кибератак, участившихся в последнее время:
- системы оповещения об атаке и меры по ликвидации последствий стали более эффективными;
- одновременно «мастерство» самих мошенников также повышается;
- массовый перевод сервисов в интернет в связи с карантином расширяет для хакеров поле деятельности.
Кто участники опроса
Исследователи провели опрос 1500 межотраслевых представителей IT и директивных органов компаний, проводили интервью с чиновниками, использовали открытые данные госорганов и Международного валютного фонда.
Кстати
Специалист по кибербезопасности из Нидерландов, сооснователь некоммерческой организации GDI Foundation Виктор Геверс заявил, что получил доступ к учетной записи президента США Дональда Трампа в Twitter, угадав его пароль всего за пять попыток. Как оказалось, учетная запись президента даже не имела двухфакторной аутентификации.