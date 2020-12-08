Что ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 году
«Google Украина» представила традиционный итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских интернет-пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.
Что интересовало украинцев
В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - собственно, это слово и стало самым популярным поисковым запросом 2020 года.
Также в первую десятку вошли запросы:
- коронавирус рекомендации
- симптомы коронавируса
- карантин в Украине.
Кроме того, в нынешнем году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения — среди самых популярных — сервис Google Classroom, образовательный проект «На урок» и сервис для видеоконференций Zoom.
Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу «Холостячка» и праздниками 2020 года.
В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Из людей, умерших в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и Михаиле Жванецком.
В категории «Фильмы» в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга «Заражение».
Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу «Холостячка». Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму «Бумажный дом», украинский сериал «Поймать Кайдаша» и фэнтези «Ведьмак».
«Покупкой года» в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.