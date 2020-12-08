Что ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 году

«Google Украина» представила традиционный итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских интернет-пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

Что ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 году
Фото: nv.ua

Что интересовало украинцев

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - собственно, это слово и стало самым популярным поисковым запросом 2020 года.

Также в первую десятку вошли запросы:

  • коронавирус рекомендации
  • симптомы коронавируса
  • карантин в Украине.

Кроме того, в нынешнем году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения — среди самых популярных — сервис Google Classroom, образовательный проект «На урок» и сервис для видеоконференций Zoom.

Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу «Холостячка» и праздниками 2020 года.

В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Из людей, умерших в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и Михаиле Жванецком.

В категории «Фильмы» в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга «Заражение».

Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу «Холостячка». Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму «Бумажный дом», украинский сериал «Поймать Кайдаша» и фэнтези «Ведьмак».

«Покупкой года» в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

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