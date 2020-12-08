Суд временно запретил властям США ограничивать работу TikTok

Окружной суд Вашингтона временно запретил властям США ограничивать работу онлайн-сервиса для создания и обмена видео TikTok.

Об этом сообщает Reuters.

Решение суда по иску собственника TikTok ByteDance было выдано более чем через месяц после того, как американская судья Венди Битлстоун в штате Пенсильвания заблокировала те же ограничения, которые должны были вступить в силу 12 ноября.

Министерство торговли США временно отказалось от запрета на работу платформы. Однако правительство не стало продлевать срок продажи американского сегмента TikTok.

Напомним, Трамп 6 августа подписал указы, запрещающие любые транзакции с компаниями ByteDance и Tencent (владелец мессенджера WeChat) в США .

Министерство внутренней безопасности США , Минобороны, а также администрация транспортной безопасности США уже запретили своим сотрудникам использовать TikTok на служебных телефонах.

Официальный Вашингтон хочет выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР . Представители TikTok неоднократно отвергали подобные предположения.

Ранее президент США угрожал запретить использование TikTok в стране, если сервис не продадут американской компании до 15 сентября. О приобретении соцсети ведет переговоры концерн Microsoft .

15 августа Трамп издал указ, который признает недействительным приобретение китайской компанией ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, сервиса Musical.ly. Согласно указу, китайской фирме предоставляется 90 дней, чтобы отказаться от всех активов, которые поддерживают функционирование сервиса в Соединенных Штатах, а также избавиться от любых данных пользователей, полученных с помощью TikTok или Musical.ly.