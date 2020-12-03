В Беларуси портал TUT.by лишили статуса СМИ

Экономический суд Минска лишил портал TUT.by статуса СМИ , сообщает Интерфакс-Украина.

"Экономический суд Минска принял решение исковое заявление о лишении "Тут Бай Медиа" статуса сетевого издания удовлетворить, а также взыскать в пользу истца судебные расходы в размере Br800. Также обязать "Тут Бай Медиа" оплатить судебную пошлину в размере Br540... решение может быть обжаловано в установленном порядке", - огласил решение судья Иван Мойсейчик.

Гендиректор "Тут Бай Медиа" Людмила Чекина после объявления решения заявила, что оно будет обжаловано.

Во время заседания адвокат компании Сергей Зикрацкий заявил, что "лишение TUT.by статуса сетевого ресурса является ограничением свободы распространения информации, предусмотренной ст. 34 Конституции".

Чекина во время заседания признала, что имели место ошибки редакторов при публикации статей, по итогам которых изданию были вынесены письменные предупреждения министерства информации. В то же время она подчеркнула, что сторона ответчика не согласна с оценкой последствий.

Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов, рассказывавших о фальсификациях во время выборов президента.

С 1 октября Мининформ приостановил на три месяца статус СМИ для TUT.by.