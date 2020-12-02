Facebook переименовал свою криптовалюту Libra
1 декабря платежная блокчейн-система Libra Association, ведущим разработчиком и участником которой является соцсеть Facebook объявила об изменении своего названия на Diem. Об этом сообщается на сайте проекта.
Причина изменения названия
По словам председателя ассоциации Стюарта Леви, «новое название показывает растущую зрелость проекта». По мнению американских обозревателей, изменение названия свидетельствует о желании дистанцироваться от негативного контекста, с которым стала ассоциироваться еще не запущенная криптовалюта Libra из-за критики властей многих стран.
В конце ноября стало известно, что Facebook готовится запустить криптовалюту Libra в январе следующего года.
Позже ЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валют.
Предыстория
Facebook объявила о начале тестирования Libra в июне прошлого года. Партнерами компании стали 27 организаций, вошедших в некоммерческую ассоциацию. В их числе оказались Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify.
Проект криптовалюты столкнулся с критикой со стороны многих регулирующих органов и политиков в разных странах мира.
В апреле этого года ассоциация сообщила, что учла опасения, связанные с токенами Libra, которые планируется привязать к корзине валют. Опасения связаны с тем, что такая криптовалюта может создать конкуренцию национальным, говорилось в сообщении. В итоге ассоциация решила также запустить токены, привязанные к конкретным валютам, например к доллару или евро.
Однако изначально ассоциация запустит только криптовалюту, привязанную к доллару, заявил FT один из источников.
По его словам, остальные такие валюты и мультивалютный токен будут запущены позднее.
Когда запуск
Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу в качестве платежного сервиса со стороны швейцарского финансового регулятора FINMA, отметили три собеседника. FINMA комментировать газете ситуацию с поданной Libra заявкой отказалась.