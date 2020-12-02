Facebook переименовал свою криптовалюту Libra

1 декабря платежная блокчейн-система Libra Association, ведущим разработчиком и участником которой является соцсеть Facebook объявила об изменении своего названия на Diem. Об этом сообщается на сайте проекта.

Фото: delo.ua

Причина изменения названия

По словам председателя ассоциации Стюарта Леви, «новое название показывает растущую зрелость проекта». По мнению американских обозревателей, изменение названия свидетельствует о желании дистанцироваться от негативного контекста, с которым стала ассоциироваться еще не запущенная криптовалюта Libra из-за критики властей многих стран.

В конце ноября стало известно, что Facebook готовится запустить криптовалюту Libra в январе следующего года.

Позже ЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валют.

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