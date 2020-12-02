Facebook переименовал свою криптовалюту Libra

1 декабря платежная блокчейн-система Libra Association, ведущим разработчиком и участником которой является соцсеть Facebook объявила об изменении своего названия на Diem. Об этом сообщается на сайте проекта.

Facebook переименовал свою криптовалюту Libra
Фото: delo.ua

Причина изменения названия

По словам председателя ассоциации Стюарта Леви, «новое название показывает растущую зрелость проекта». По мнению американских обозревателей, изменение названия свидетельствует о желании дистанцироваться от негативного контекста, с которым стала ассоциироваться еще не запущенная криптовалюта Libra из-за критики властей многих стран.

В конце ноября стало известно, что Facebook готовится запустить криптовалюту Libra в январе следующего года.

Позже ЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валют.

Предыстория

Facebook объявила о начале тестирования Libra в июне прошлого года. Партнерами компании стали 27 организаций, вошедших в некоммерческую ассоциацию. В их числе оказались Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify.

Проект криптовалюты столкнулся с критикой со стороны многих регулирующих органов и политиков в разных странах мира.

В апреле этого года ассоциация сообщила, что учла опасения, связанные с токенами Libra, которые планируется привязать к корзине валют. Опасения связаны с тем, что такая криптовалюта может создать конкуренцию национальным, говорилось в сообщении. В итоге ассоциация решила также запустить токены, привязанные к конкретным валютам, например к доллару или евро.

Однако изначально ассоциация запустит только криптовалюту, привязанную к доллару, заявил FT один из источников.

По его словам, остальные такие валюты и мультивалютный токен будут запущены позднее.

Когда запуск

Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу в качестве платежного сервиса со стороны швейцарского финансового регулятора FINMA, отметили три собеседника. FINMA комментировать газете ситуацию с поданной Libra заявкой отказалась.

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