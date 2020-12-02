Интернет-продажи в «черную пятницу» в США выросли до рекордных $9 миллиардов

Расходы в интернете в «черную пятницу» в этом году выросли почти на 22%, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Adobe Analytics, пишет mind со ссылкой на CNBC.

Фото: delo.ua

Сколько потратили американцы

Потребители потратили $9 млрд в интернете на следующий день после Дня благодарения, что на 21,6% больше, чем год назад.

По данным Adobe, «киберпонедельник» в этом году станет крупнейшим днем ??цифровых продаж за всю историю с расходами от $ 10,8 до $ 12,7 млрд, что составит рост от 15% до 35% по сравнению с годом ранее.

Adobe обнаружила, что в «черную пятницу» потребители тратят $ 6,3 млн за минуту в интернете, или в среднем $27,50 на человека. Расходы на смартфоны выросли на 25,3% по сравнению с прошлым годом и достигли $3,6 млрд, что составляет 40% от общих расходов.

По данным аналитиков, самыми популярными товарами в нынешнюю «черную пятницу» стали Hot Wheels, наборы Lego, Apple AirPods, Apple Watch, устройства Amazon Echo и телевизоры Samsung.

По данным Adobe, количество покупок продуктов через интернет в «черную пятницу» выросло на 397% по сравнению со средними дневными показателями октября. Продажи средств личной гигиены выросли на 556%, а онлайн-расходы на товары для животных выросли на 254%.

Распродажи в карантин

Как писал «Минфин», украинские торговые центры в этом году перенесли сроки проведения «черной пятницы» на будние дни с 23 до 27 ноября или сократили период распродаж до 1 дня. Причина — карантин выходного дня, который действует в стране.

Согласно исследованию CyberMonday.Global, в 2020 году среднестатистический украинец планирует потратить на распродажах «Черной пятницы» (Black Friday) и «Киберпонедельника» (Cyber Monday) 3,8 тыс. грн ($139), поляк — $247, американец — $476.