Facebook покупает стартап по обслуживанию клиентов Kustomer

Ожидается, что соглашение позволит Facebook привлечь больше продавцов на свои платформы.

Американская компания Facebook заявила о приобретении стартапа по обслуживанию клиентов Kustomer.

Об этом сообщает Reuters.

Kustomer позволяет компаниям объединять разговоры с клиентами по нескольким каналам на одном экране, а также автоматизировать некоторые ответы потенциальным покупателям.

Ожидается, что соглашение позволит Facebook привлечь больше продавцов на свои платформы.

Соглашение также позволит соцсети расширить свой сервис WhatsApp Business, поскольку все больше компаний обращаются к приложению для обмена мгновенными сообщениями, чтобы отвечать на запросы клиентов во время пандемии COVID-19.

Отмечается, что компания из Нью-Йорка уже интегрировала свои услуги в Facebook Messenger и Instagram.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, за период с начала 2020 года и до конца октября, когда в стране состоялись местные выборы, расходы украинских политиков на рекламу в соцсети Facebook достигли $6,6 млн.