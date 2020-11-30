МВД предупреждает. В телеграме появился новый вид мошенничества

Министерство внутренних дел Украины предупредило о новом виде мошенничества, когда злоумышленники в телеграм просят одолжить у человека деньги, представляясь его другом. Об этомговорится в сообщении министерства в фейсбуке.

МВД предупреждает. В телеграме появился новый вид мошенничества
Фото: mind.uа

Как отметили в МВД, фото профиля и имя человека совпадает с реальным пользователем, однако номер у мошенника скрыт.

«Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и уточните, отправлял ли он вам такой запрос», — советую в МВД.

Советы МВД

Также правоохранители составили список советов, как вести себя в сети, чтобы не попадаться на уловки преступников:

  • Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

  • Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки – наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

  • Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.

  • Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают из аккаунта знакомых людей.

В случае, если вы стали жертвой мошенника, в ведомстве советуют сразу же обратиться в полицию, позвонив по номеру 102 или прийдя в ближайшее отделение, предварительно собрав все доказательства факта мошенничества.

Ранее сообщалось

  • В мессенджере телеграм появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги.
  • Сообщалось, что боты, предположительно, берут данные из украденной базы клиентов Приватбанка. В банке говорят, что это невозможно.
  • Затяжной карантин заставил компании переходить на удаленную работу, а граждан — активно осваивать онлайн-сервисы. Это создало благодатную почву для процветания мошенничества. Ранее «Минфин» рассказывал о рисках и мерах безопасности.

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