МВД предупреждает. В телеграме появился новый вид мошенничества

Министерство внутренних дел Украины предупредило о новом виде мошенничества, когда злоумышленники в телеграм просят одолжить у человека деньги, представляясь его другом. Об этомговорится в сообщении министерства в фейсбуке.

Фото: mind.uа

Как отметили в МВД , фото профиля и имя человека совпадает с реальным пользователем, однако номер у мошенника скрыт.

«Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и уточните, отправлял ли он вам такой запрос», — советую в МВД .

Советы МВД

Также правоохранители составили список советов, как вести себя в сети, чтобы не попадаться на уловки преступников:

Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки – наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.

Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают из аккаунта знакомых людей.

В случае, если вы стали жертвой мошенника, в ведомстве советуют сразу же обратиться в полицию, позвонив по номеру 102 или прийдя в ближайшее отделение, предварительно собрав все доказательства факта мошенничества.

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