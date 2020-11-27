ЕС решил открыть бизнесу доступ к личным данным людей

Новые правила были предложены Европейской комиссией — исполнительным органом власти ЕС . Они предполагают предоставление компаниям доступа к данным, которые обычно скрыты из-за правил, касающихся приватности, коммерческой тайны или прав на интеллектуальную собственность.

«Учитывая постоянно растущую роль промышленных данных в нашей экономике, Европе нужен открытый, но суверенный единый рынок данных», — заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его слова, изменения могут «помочь Европе стать континентом номер один с точки зрения данных».

Евросоюз надеется, что получившие больше данных компании будут создавать новые продукты и сервисы, в том числе те, которые помогут исследователям отвечать на стоящие перед обществом вызовы, пишет Bloomberg. Изменения, в частности, позволят упростить процесс предоставления человеком данных для некоммерческих исследований.

В рамках предложенной реформы компании не будут обязаны иметь штаб-квартиру в Европе или хранить здесь данные, отмечает агентство. Однако они будут должны назначать местных представителей, ответственных за участие в программе. Кроме того, компании должны будут принимать меры юридического и технического характера, чтобы не выполнять незаконные требования третьих стран, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников Евросоюза . Чтобы считаться законными, запросы должны быть защищены международным соглашением и подразумевать уважение европейских принципов, отметил один из чиновников. Он подчеркнул, что цель запроса должна быть четко определена.