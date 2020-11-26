ByteDance получила возможность согласовать сделку по TikTok до 4 декабря

Вполне ожидаемо, что форсировать оформление сделки по выделению американского бизнеса TikTok в самостоятельную компанию в разгар президентских выборов никто не стал, поэтому китайская компания ByteDance получила очередную отсрочку до 4 декабря. Американские власти, как ожидается, должны к этой дате изучить новые предложения китайской стороны по структуре сделки.

ByteDance получила возможность согласовать сделку по TikTok до 4 декабря

Источник изображения: Reuters

Первоначально с инициативой запретить деятельность TikTok на территории США в её нынешнем виде президент Дональд Трамп (Donald Trump) выступил ещё 14 августа, приказав китайским владельцам бизнеса передать его под контроль американских акционеров в течение 90 дней. Запрет на скачивание TikTok американскими пользователями в дальнейшем был блокирован решением суда, а рассмотрение сделки по реструктуризации активов TikTok в США многократно откладывалось. Последнее решение американских регуляторов увеличивает этот срок ещё на одну неделю.

Как отмечает Reuters, в последней конфигурации, которую сейчас рассматривает американская сторона, сделка подразумевает наличие неких предложений ByteDance, призванных удовлетворить требования властей США. Суть этих предложений не уточняется, но это уже четвёртый вариант изменений. В первоначальном виде альянс Walmart и Oracle должен был получить крупный пакет акций TikTok Global, а обработкой и хранением данных американских пользователей сервиса должна была заняться именно Oracle.

Китайские власти в своё время выразили протест против передачи под контроль американцев уникального рекомендательного алгоритма TikTok, заявив своё право ограничить экспорт данной части программного кода. Как их позиция изменилась с сентября, пока не уточняется. Представители ByteDance подали несколько исков против американских ведомств, призывающих их передать активы TikTok американским акционерам. Некоторые из этих дел будут слушаться в судах уже в январе, когда в должность вступит избранный президент США Джозеф Байден (Joseph Biden). Свою позицию по ситуации с TikTok он пока публичноне формулировал.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Байден получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter несмотря на действия ТрампаБайден получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter несмотря на действия Трампа
СБУ блокировала механизм слива данных из налоговой и таможниСБУ блокировала механизм слива данных из налоговой и таможни
Деснянская РГА решила побороться с утечкой служебной информацииДеснянская РГА решила побороться с утечкой служебной информации
Минцифры обещает введение электронного больничного с 2021 годаМинцифры обещает введение электронного больничного с 2021 года
Киевские активисты борются с роSSийской пропагандой на страницах ВикипедииКиевские активисты борются с роSSийской пропагандой на страницах Википедии
Блок рекламы


Похожие новости
США временно отложили блокировку TikTokСША временно отложили блокировку TikTok
TikTok заблокировали в ПакистанеTikTok заблокировали в Пакистане
Суд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTokСуд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTok
СМИ: Компании Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok $12 миллиардовСМИ: Компании Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok $12 миллиардов
Китайская компания ByteDance оценила TikTok в $60 млрдКитайская компания ByteDance оценила TikTok в $60 млрд
Власти США одобрили сделку с TikTok, сервис сможет продолжить работуВласти США одобрили сделку с TikTok, сервис сможет продолжить работу
TikTok и WeChat окажутся под запретом с 20 сентября
В случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акцийВ случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акций
TikTok станет в США отдельной компанией, частично принадлежащей OracleTikTok станет в США отдельной компанией, частично принадлежащей Oracle
YouTube запустила свой аналог TikTok под названием ShortsYouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts
Последние новости
Подгружаем последние новости