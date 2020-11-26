ByteDance получила возможность согласовать сделку по TikTok до 4 декабря

Вполне ожидаемо, что форсировать оформление сделки по выделению американского бизнеса TikTok в самостоятельную компанию в разгар президентских выборов никто не стал, поэтому китайская компания ByteDance получила очередную отсрочку до 4 декабря. Американские власти, как ожидается, должны к этой дате изучить новые предложения китайской стороны по структуре сделки.

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Первоначально с инициативой запретить деятельность TikTok на территории США в её нынешнем виде президент Дональд Трамп (Donald Trump) выступил ещё 14 августа, приказав китайским владельцам бизнеса передать его под контроль американских акционеров в течение 90 дней. Запрет на скачивание TikTok американскими пользователями в дальнейшем был блокирован решением суда, а рассмотрение сделки по реструктуризации активов TikTok в США многократно откладывалось. Последнее решение американских регуляторов увеличивает этот срок ещё на одну неделю.

Как отмечает Reuters, в последней конфигурации, которую сейчас рассматривает американская сторона, сделка подразумевает наличие неких предложений ByteDance, призванных удовлетворить требования властей США . Суть этих предложений не уточняется, но это уже четвёртый вариант изменений. В первоначальном виде альянс Walmart и Oracle должен был получить крупный пакет акций TikTok Global, а обработкой и хранением данных американских пользователей сервиса должна была заняться именно Oracle.

Китайские власти в своё время выразили протест против передачи под контроль американцев уникального рекомендательного алгоритма TikTok, заявив своё право ограничить экспорт данной части программного кода. Как их позиция изменилась с сентября, пока не уточняется. Представители ByteDance подали несколько исков против американских ведомств, призывающих их передать активы TikTok американским акционерам. Некоторые из этих дел будут слушаться в судах уже в январе, когда в должность вступит избранный президент США Джозеф Байден (Joseph Biden). Свою позицию по ситуации с TikTok он пока публичноне формулировал.



