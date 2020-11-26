Киевские активисты борются с роSSийской пропагандой на страницах Википедии
В Киеве активисты запустили проект "Википатруль". Волонтеры создают статьи об Украине в английской, русской, польской и других иностранных версиях Википедии. В частности, пишут о роSSийско-украинской войне, кибервойне и экономической блокаде.
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Сообщается, что сейчас в “Википатруле” работают два десятка волонтеров из разных стран мира. Желающих присоединиться к проекту проверяют.
"Процедура приема – нам надо написать в любых мессенджерах и заполнить анкету на вступление. Дальше мы тщательно рассматриваем кандидатуру, потому что уже бывали случаи, когда к нам ссылали таких засланных казачков, которые пытались выведывать информацию", – сообщил соучредитель проекта "Википатруль" Богдан Дубилевский.
Активисты создают и переводят статьи о политике и роSSийско-украинской войне. В частности "Википатруль" перевел на несколько языков материалы о "киборгах" Донецкого аэропорта, о роSSийских кибервойнах и подрыве автомобиля полковника украинской разведки Максима Шаповала.
Кроме того, “Википатруль” следит, чтоб никто не исправлял статьи и не давал об Украине неправдивую информацию.
По словам соучредителей проекта, никакой финансовой поддержки волонтеры "Википатруля" не получают.
Справка.
Напомним, в 2019 году на Жуковом острове в Киеве активисты обнаружили тигров, которые содержались в ужасных условиях и использовались только для коммерческого размножения. Двое старейших животных попали в “Приют для диких животных” и прошли лечение. Однако, для дальнейшей реабилитации они нуждаются в более просторном вольере. Сейчас Благотворительный фонд “Клуб добродетелей” собирает деньги на его строительство.
Фото: скриншот видео