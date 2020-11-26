Киевские активисты борются с роSSийской пропагандой на страницах Википедии

Киевские активисты борются с роSSийской пропагандой на страницах Википедии

В Киеве активисты запустили проект "Википатруль". Волонтеры создают статьи об Украине в английской, русской, польской и других иностранных версиях Википедии. В частности, пишут о роSSийско-украинской войне, кибервойне и экономической блокаде.

Об этом KV стало известно из материала 5 канала.

Сообщается, что сейчас в “Википатруле” работают два десятка волонтеров из разных стран мира. Желающих присоединиться к проекту проверяют.

"Процедура приема – нам надо написать в любых мессенджерах и заполнить анкету на вступление. Дальше мы тщательно рассматриваем кандидатуру, потому что уже бывали случаи, когда к нам ссылали таких засланных казачков, которые пытались выведывать информацию", – сообщил соучредитель проекта "Википатруль" Богдан Дубилевский.

Активисты создают и переводят статьи о политике и роSSийско-украинской войне. В частности "Википатруль" перевел на несколько языков материалы о "киборгах" Донецкого аэропорта, о роSSийских кибервойнах и подрыве автомобиля полковника украинской разведки Максима Шаповала. 

Кроме того, “Википатруль” следит, чтоб никто не исправлял статьи и не давал об Украине неправдивую информацию.

По словам соучредителей проекта, никакой финансовой поддержки  волонтеры "Википатруля" не получают.

Справка. Википедия — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. Владелец сайта — американская некоммерческая организация “Фонд Викимедиа”, имеющая 37 региональных представительств.

Напомним, в 2019 году на Жуковом острове в Киеве активисты обнаружили тигров, которые содержались в ужасных условиях и использовались только для коммерческого размножения. Двое старейших животных попали в “Приют для диких животных” и прошли лечение. Однако, для дальнейшей реабилитации они нуждаются в более просторном вольере. Сейчас Благотворительный фонд “Клуб добродетелей” собирает деньги на его строительство.

Фото: скриншот видео


Оксана Олейникова, КиевВласть

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Киевские активисты борются с роSSийской пропагандой на страницах ВикипедииКиевские активисты борются с роSSийской пропагандой на страницах Википедии
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