СБУ блокировала механизм слива данных из налоговой и таможни

В схему были вовлечены должностные лица ГНС, ГМС и сотрудники банковского учреждения.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали несанкционированное копирование и передачу сведений с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и телеграм-каналов, используя наличие уязвимостей в ведомственных базах данных", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в схему были вовлечены должностные лица ГНС, ГМС и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение сделки фигурантами.

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрении.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram. Глава Минцифры отрицает, что бот связан с приложением "Дія". Ранее руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фленц сообщил в фейсбуке, что созданный Минцифры главный идентификатор, который объединяет все реестры, соединил данные госреестра, базу "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.