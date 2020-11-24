Минцифры обещает введение электронного больничного с 2021 года

Его планировали ввести еще в 2019-м.

Минцифры обещает введение электронного больничного с 2021 года
Фото: Дебет-кредит

Электронные больничные заработают в Украине с 2021 года. Это позволит отменить больничный как бумажную справку и сэкономить время врачей и пациентов.

Об этом говорится на странице Минцифры в Facebook.

"Электронные больничные будут сразу в электронном виде, ничего дублировать не нужно. Это будет обычная форма в онлайн-системе, заполнение которой будет занимать несколько минут. После этого подписанный электронной подписью документ автоматически передается в другие государственные органы для выплат", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры и Минздрав полностью перестраивают процесс получения больничного. Сообщается, что запуск станет возможным благодаря полноценной интеграции электронного здравоохранения с системой Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования Украины.

Напомним, что электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года, однако этого не произошло из-за технических проблем.

В 2018 году сообщалось, что электронные больничные полностью заменят бумажные справки уже в 2019 году.

В июле 2020-го в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Министерство здравоохранения в тестовом режиме запускает электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда. Через несколько дней в Минздраве заявили, что более масштабное тестирование электронных больничных начнут в августе.

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