Байден получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter несмотря на действия Трампа
Байден получит доступ к президентскому аккаунту @POTUS в Twitter сразу после инаугурации.
Джо Байден получит доступ к президентскому аккаунту @POTUS в Twitter сразу после инаугурации, независимо от того, уступит ли президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет thehill.com со ссылкой на представителя Twitter.
Так, технологический гигант "активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома в Twitter 20 января 2021 года".
В этот пакет также входят такие учетные записи: @whitehouse, @VP, @FLOTUS и другие.
Сейчас идут консультации компании с Национальным управлением архивов и документации.
Twitter также подтвердил, что в течение нескольких следующих месяцев его сотрудники встретятся с представителями переходной команды "Байден-Харрис", чтобы обсудить, как новая администрация планирует использовать свои правительственные аккаунты.
Напомним, кандидат в президенты США Джо Байден, который предварительно лидирует по результатам подсчета голосов всенародного голосования, объявил ключевых чиновников переходной администрации Белого дома.
Ранее Джо Байден предложил возглавить аппарат Белого дома Рону Клайну - главе администрации Байдена во время его вице-президентства.
Напомним, что победитель президентских выборов определяется только после получения конечных результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.
В субботу американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Трамп сразу заявил, что будет оспаривать результаты голосования в судах и обвинил соперников в фальсификациях.