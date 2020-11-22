Байден получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter несмотря на действия Трампа

Байден получит доступ к президентскому аккаунту @POTUS в Twitter сразу после инаугурации.

Джо Байден получит доступ к президентскому аккаунту @POTUS в Twitter сразу после инаугурации, независимо от того, уступит ли президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет thehill.com со ссылкой на представителя Twitter .

Так, технологический гигант "активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома в Twitter 20 января 2021 года".

В этот пакет также входят такие учетные записи: @whitehouse, @VP, @FLOTUS и другие.

Сейчас идут консультации компании с Национальным управлением архивов и документации.

Twitter также подтвердил, что в течение нескольких следующих месяцев его сотрудники встретятся с представителями переходной команды "Байден-Харрис", чтобы обсудить, как новая администрация планирует использовать свои правительственные аккаунты.

Напомним, кандидат в президенты США Джо Байден, который предварительно лидирует по результатам подсчета голосов всенародного голосования, объявил ключевых чиновников переходной администрации Белого дома.

Ранее Джо Байден предложил возглавить аппарат Белого дома Рону Клайну - главе администрации Байдена во время его вице-президентства.

Напомним, что победитель президентских выборов определяется только после получения конечных результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.