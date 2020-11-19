Shazam назвал самую популярную песню всех времен

ТОП-100 всех времен возглавила Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I.

Shazam назвал самую популярную песню всех времен

Песня австралийской исполнительницы Tones and I (настоящее имя - Тони Уотсон) под названием Dance Monkey возглавила рейтинг ста самых популярных песен Shazam всех времен.

Список опубликован на сайте сервиса распознавания и поиска музыки.

"Популярный поп-сингл Tones and I Dance Monkey возглавляет список всех времен с более чем 36,6 млн попыток "зашазамить" его с момента релиза в мае 2019", - говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге заняла композиция Prayer in C дуэта немецкого диджея и продюсера Робина Шульца и французской фолк-группы Lilly Wood & the Prick. На третьей позиции трек Let Her Go британского певца Passenger.

В пятерку наиболее популярных по версии приложения песен вошли Wake Me Up от шведского диджея Avicii и Lean On от коллектива Major Lazer.

В топ-15 попали сразу три песни Эда Ширана: Thinking Out Loud (шестая позиция), Shape of You (11-я) и Perfect (13-я).

Напомним, детская песенка про акул обогнала Despacito по просмотрам на YouTube.

Ранее стало известно, что YouTube впервые за 10 лет решил не называть самые популярные видео-2020.

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