Службу безопасности Twitter возглавил всемирно известный хакер

В последнее время Пейтер Затко курировал безопасность системы электронных платежей Stripe.

Службу безопасности Twitter возглавил всемирно известный хакер
Пейтер Затко
Фото: United States Department of Defense

Главой службы безопасности Twitter стал один из самых известных в мире хакеров, специалист по сетевой безопасности Пейтер Затко.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Затко, известный под хакерским псевдонимом Мадж (Mudge), прославился своими достижениями в рамках хакерского объединения L0pht. Также он является одним из ключевых членов образованной в 1980-х годах хакерской группировки "Культ мертвой коровы" (Cult of the Dead Cow).

В начале девяностых он одним из первых хакеров установил контакты с американским правительством и частными компаниями, выступая от имени хакерского сообщества.

Последнее место работы Затко - платежный сервис Stripe.

Сообщается, что Затко будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Джеку Дорси. Управление безопасностью он возьмет на себя после окончания двухмесячной проверки.

Напомним, в июле произошла масштабная хакерская атака на Twitter. Были взломаны страницы нескольких американских корпораций и известных людей, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффера и Джозефа Байдена. В опубликованных от имени этих людей сообщениях хакеры призвали перечислять им средства в криптовалюте на указанный счет и обещали вернуть сумму в двойном размере. Таким образом они получили более 100 тысяч долларов.

Из-за хакерской атаки акции Twitter упали на 4%.

В августе обвинение в атаке было предъявлено трем молодым людям от 17 до 22 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YouTube впервые за 10 лет решил не называть популярные видео-2020
В Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковидаВ Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковида
Google ухудшает условия пользования собственными сервисамиGoogle ухудшает условия пользования собственными сервисами
B блoкчeйнe Ethereum пpoизoшел нeoжидaнный xapдфopкB блoкчeйнe Ethereum пpoизoшел нeoжидaнный xapдфopк
Хардфорк Bitcoin Cash. В сети появилась новая криптовалютаХардфорк Bitcoin Cash. В сети появилась новая криптовалюта
Блок рекламы


Похожие новости
В Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковидаВ Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковида
EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасностиEC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности
Хакеры заблокировали работу сайта уполномоченного по правам человекаХакеры заблокировали работу сайта уполномоченного по правам человека
СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"
Минюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакераМинюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакера
В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузахВ Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах
С 2012 года хакеры украли более $13,6 миллиардов в криптовалютеС 2012 года хакеры украли более $13,6 миллиардов в криптовалюте
США заявили об атаках связанных с Россией хакеров на системы органов государственной властиСША заявили об атаках связанных с Россией хакеров на системы органов государственной власти
Apple вознаградила команду хакеров за обнаружение 55 уязвимостей в её продуктахApple вознаградила команду хакеров за обнаружение 55 уязвимостей в её продуктах
В США роSSийского хакера приговорили к 7 годамВ США роSSийского хакера приговорили к 7 годам
Последние новости
Подгружаем последние новости