Службу безопасности Twitter возглавил всемирно известный хакер

Главой службы безопасности Twitter стал один из самых известных в мире хакеров, специалист по сетевой безопасности Пейтер Затко.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Затко, известный под хакерским псевдонимом Мадж (Mudge), прославился своими достижениями в рамках хакерского объединения L0pht. Также он является одним из ключевых членов образованной в 1980-х годах хакерской группировки "Культ мертвой коровы" (Cult of the Dead Cow).

В начале девяностых он одним из первых хакеров установил контакты с американским правительством и частными компаниями, выступая от имени хакерского сообщества.

Последнее место работы Затко - платежный сервис Stripe.

Сообщается, что Затко будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Джеку Дорси. Управление безопасностью он возьмет на себя после окончания двухмесячной проверки.

Напомним, в июле произошла масштабная хакерская атака на Twitter . Были взломаны страницы нескольких американских корпораций и известных людей, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффера и Джозефа Байдена. В опубликованных от имени этих людей сообщениях хакеры призвали перечислять им средства в криптовалюте на указанный счет и обещали вернуть сумму в двойном размере. Таким образом они получили более 100 тысяч долларов.

Из-за хакерской атаки акции Twitter упали на 4%.

В августе обвинение в атаке было предъявлено трем молодым людям от 17 до 22 лет.