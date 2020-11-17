Хардфорк Bitcoin Cash. В сети появилась новая криптовалюта

15 ноября в сети Bitcoin Cash (криптовалюты с капитализацией в $5 млрд) состоялся хардфорк, в результате которого ее блокчейн разделился на две несовместимые цепи. Об этом пишет РБК.

Хардфорк Bitcoin Cash. В сети появилась новая криптовалюта
Фото: bits.media

Что известно о хардфорке

Обновление состоялось на блоке 661,447, который стал последним совместным блоком для команд Bitcoin Cash ABC и BCHN.

Следующий блок 661,448, который поддерживал исключительно BCHN, был найден спустя четыре минуты пулом Antpool.

По данным Coin Dance, хешрейт BCHN вечером 15 ноября составлял 1,12 EH/s, тогда как объем вычислительных мощностей в сети BCHA — лишь 0,094 EH/s, то есть в 11 раз меньше.

За последние 7 дней о поддержке BCHN сообщило 84,2% нод, 15,8% с выбором не определилось. Никто не объявлял о поддержке ABC Bitcoin Cash. В преддверии хардфорка большинство бирж приостановило торги активом, а также его ввод и вывод.

Bitfinex после снимка сети объявила, что откроет спотовые рынки BCHABC/USD и BCHN/USD, как только это станет возможным.

В то же время Binance сообщала, что поддержит более длинную цепь и начислит в случае разделения цепи монеты в соотношении 1:1. Kraken, Bitstamp и Coinbase объявили о поддержке BCHN.

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