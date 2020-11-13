YouTube впервые за 10 лет решил не называть популярные видео-2020

"2020 был другим. Нам не кажется правильным вести себя так, будто все как обычно".

Компания Google в 2020 году решила не называть YouTube Rewind - традиционную подборку самых популярных видео года в мире.

Это происходит впервые с момента запуска формата в 2010 году.

"2020 год был другим. Нам не кажется правильным вести себя так, будто все как обычно. Мы делаем перерыв и не будем делать Rewind 2020", - сообщает компания в официальном объявлении.

Конкретную причину отмены не назвали. Можно предположить, что речь идет о пандемии коронавируса, которая унесла жизни уже почти 1,3 млн человек.

YouTube Rewind - это ролик с подборкой самых популярных видео, клипов и каналов в YouTube за год. В нем часто участвовали известные видеоблогеры и актеры.

В 2018 году YouTube Rewind стал самым провальным на платформе. На данный момент у него 18 млн дизлайков при 2,9 млн лайков.