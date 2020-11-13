СБУ заблокировала деятельность интернет-агитатора, действовавшего по заданию роSSийских кураторов

Накануне местных выборов с одних аккаунтов он пропагандировал коммунистическую идеологию, с других, якобы от имени украинских правых, - нацистскую.

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала в Киеве деятельность интернет-агитатора, который по заданию роSSийских кураторов пропагандировал тоталитарные режимы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что киевлянин является членом пророSSийской организации "Региональное общественное движение русофилов "ПАРУС", которая координируется из РФ . По заданию кураторов злоумышленник размещал в запрещенной социальной соцсети провокационные материалы", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что накануне местных выборов с одних аккаунтов он пропагандировал коммунистическую идеологию, с других, якобы от имени украинских правых, - нацистскую. По замыслу "заказчиков", это должно было обострить общественную ситуацию в стране во время избирательного процесса.

В СБУ добавили, что злоумышленник активно комментировал в выгодном для кураторов ключе резонансное решение Конституционного суда Украины.

"Во время санкционированных обысков, в рамках уголовного производства, начатого следователями ГУ Нацполиции по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, правоохранители обнаружили на компьютерной технике и средствах связи доказательства противоправной деятельности. Сейчас проводятся следственные действия, принимается решение о сообщении фигуранту о подозрении", - заявили в СБУ .