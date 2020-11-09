СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"

Курс продлится 5 дней.

СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"
Фото: предоставлено Александром Кардаковым

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО при поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global) начал учебный курс по "Bug Bounty".

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"Представители основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины и работники критической инфраструктуры в течение пяти дней будут получать навыки проведения пентеста объектов критической инфраструктуры, создания комплексной системы защиты таких объектов и усиления собственных технических возможностей", - говорится в сообщении.

Заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк отметил, что каждый день в киберпространстве возникают новые тенденции и новые угрозы, и украинские специалисты вместе с зарубежными партнерами совместно работают над тем, чтобы своевременно реагировать на них и предупреждать в будущем.

По его словам, такие практические занятия является неотъемлемой составляющей совершенствования национальной системы кибербезопасности.

Напомним, в феврале стало известно, что США выделят Украине $38 млн на киберзащиту. Решение принято по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности.

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