Минюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакера

На прошедшей неделе биткоин-сообщество было шокировано новостью о краже $1 млрд в биткоинах из цифрового кошелька. Теперь стало известно, кто за этим стоит, сообщает The Verge со ссылкой на Минюст США .

Фото: xakep.ru

Что же произошло

Данный цифровой кошелек предположительно принадлежал Silk Road – закрытому в настоящее время рынку наркотиков в даркнете.

В четверг, 5 ноября, Министерство юстиции США объявило, что оно конфисковало содержимое бумажника в рамках гражданского дела о конфискации, направленного против Silk Road. Правительство заявило, что оно получило около 70 тыс. биткоинов с помощью анонимного хакера, который упоминается в документах как «Человек X».

Хакер взламывал платежную систему Silk Road в 2012-м или 2013 году.

Правительство заявляет, что создатель Silk Road Росс Ульбрихт, который в настоящее время отбывает двойной пожизненный срок и еще плюс 40 лет за свою роль в сайте, «угрожал Человеку X за невозврат криптовалюты». Однако хакер не вернул деньги. 3 ноября Человек X согласился передать биткоины правительству США .

Что известно о Silk Road