Минюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакера
На прошедшей неделе биткоин-сообщество было шокировано новостью о краже $1 млрд в биткоинах из цифрового кошелька. Теперь стало известно, кто за этим стоит,
Что же произошло
Данный цифровой кошелек предположительно принадлежал Silk Road – закрытому в настоящее время рынку наркотиков в даркнете.
В четверг, 5 ноября, Министерство юстиции США объявило, что оно конфисковало содержимое бумажника в рамках гражданского дела о конфискации, направленного против Silk Road. Правительство заявило, что оно получило около 70 тыс. биткоинов с помощью анонимного хакера, который упоминается в документах как «Человек X».
Хакер взламывал платежную систему Silk Road в 2012-м или 2013 году.
Правительство заявляет, что создатель Silk Road Росс Ульбрихт, который в настоящее время отбывает двойной пожизненный срок и еще плюс 40 лет за свою роль в сайте, «угрожал Человеку X за невозврат криптовалюты». Однако хакер не вернул деньги. 3 ноября Человек X согласился передать биткоины правительству США.
Что известно о Silk Road
Silk Road был «самым сложным и обширным криминальным рынком» в интернете, заявило Министерство юстиции. По оценкам правительства США, за период работы сайта с 2011-го по 2013 год этот рынок заработал около 600 тыс биткоинов в виде комиссии и около 175 тыс. из них были изъяты у Ульбрихта после его ареста.