В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах

Полученную информацию злоумышленники продавали заказчикам.

В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах
Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что злоумышленники незаконно получали доступ к файлам, содержащим, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Полученную информацию они потом продавали заказчикам.

Для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов организаторы также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги.

Напомним, ранее специалисты по кибербезопасности установили, каким образом были взломаны сайты Национальной полиции.

23 сентября на сайтах полиции хакеры опубликовали фейки о гибели американских военных и выбросе радиации на Ровенской АЭС. В полиции опровергли эту информацию и заявили о хакерской атаке. Отметим, что сообщения о "смерти военных из США" появились в контексте совместных украинско-американских учений Rapid Trident-2020.

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В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузахВ Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах
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