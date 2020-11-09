В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Установлено, что злоумышленники незаконно получали доступ к файлам, содержащим, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Полученную информацию они потом продавали заказчикам.

Для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов организаторы также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги.

Напомним, ранее специалисты по кибербезопасности установили, каким образом были взломаны сайты Национальной полиции.