На местных выборах целенаправленных кибератак не зафиксировали

СНБО также отслеживает внешний периметр государства, спецслужбы других государств, в частности, РФ.

В Украине во время местных выборов не было зафиксировано целенаправленных кибератак.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя Секретаря СНБО Украины Сергея Демедюка.

"Во время выборов целенаправленных массовых атак не зафиксировано. Мы сегодня также продолжаем анализ и мониторинг таких возможных попыток, и они, к счастью, не фиксируются, и потенциально мы их не прогнозируем. Это, возможно, связано с тем, что в разных регионах, где происходит подсчет, и основной, и завершающий этап происходит на территориях, не входящих в единую информационную систему ЦИК. Поэтому я думаю, что это с этим связано", - сказал Демедюк.

По его словам, СНБО также отслеживает внешний периметр государства, спецслужбы других государств, в частности, РФ .

Напомним, в день голосования 25 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Полицейские открыли 159 уголовных производств по фактам нарушений во время местных выборов.

В день выборов зафиксировано 1800 нарушений ведения агитации, нарушения тайны голосования - 274, подкупа избирателей - 209, незаконного уничтожения избирательной документации - 181, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий, или списков избирателей - 178, незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.

Полицейские составили 324 протокола о совершении административных правонарушений. По 159 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.