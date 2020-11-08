Новый антимонопольный иск против Facebook будет подан в суд до конца месяца

По сообщениям сетевых источников, Федеральная торговая комиссия США (FTC) готовится обратиться в суд с новым антимонопольным иском против компании Facebook. Отмечается, что разбирательство о нарушении антимонопольного законодательства «скорее всего» начнётся в конце этого месяца, но из-за ряда причин оно может затянуться надолго.

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Официальные лица, как сообщается, склоняются к «внутреннему делу», рассмотрением которого должен заниматься судья административного права, вместо того, чтобы привлечь к процессу судей из разных штатов. Предполагается, что такой подход увеличит шансы истца выиграть дело, но при этом сам процесс может растянуться на несколько лет.

Ожидается, что в иске, который уже достаточно давно подготавливается Федеральной торговой комиссией, Facebook будет обвинена в поглощении других компаний и использовании контроля над данными для подавления конкуренции. По итогам рассмотрения этого дела суд не обязательно вынесет постановление об отделении Instagram или WhatsApp, но такой вариант также не исключается.

Стоит отметить, что информация о новом антимонопольном иске против Facebook появилась в то время, когда американское правительство прилагает немало усилий для расследования деятельности других технологических гигантов. В качестве примера такой работы можно вспомнить недавний иск Министерства юстиции США против Google .

Однако неопределённость, которая сложилась из-за затянувшихся выборов президента США , не позволяет предугадать, как именно в дальнейшем будет развиваться антимонопольное расследование против Facebook. В случае прихода к власти нового президента могут быть внесены изменения в руководство Федеральной торговой комиссии, что повлияет на подход к рассмотрению дела Facebook и других технологических гигантов.



