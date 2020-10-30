С 2012 года хакеры украли более $13,6 миллиардов в криптовалюте

С 2012 года хакеры украли более $13,6 млрд в криптовалюте, совершив более 330 взломов бирж, кошельков для хранения цифровых активов и децентрализованных приложений. Об этом говорится в исследовании сервиса Atlas VPN, пишет РБК.

С 2012 года хакеры украли более $13,6 миллиардов в криптовалюте
Фото: finclub.net

Что выбирают хакеры

Чаше всего хакеры атаковали децентрализованные приложения, работающие на базе блокчейн-платформы EOS, рассказали эксперты Atlas VPN. Таких случаев было 117, сумма ущерба составила $28,2 млн.

Следующей в списке предпочтений хакеров оказалась блокчейн-платформа Ethereum. На разработанные поверх нее сервисы было совершено 33 атаки, преступники получили $364 млн.

Биржа и кошельки

Больше всего денег хакеры украли с криптобирж и криптокошельков.

По подсчетам Atlas VPN, всего было 87 успешных взломов торговых платформ, злоумышленникам удалось вывести $4,8 млрд.

Еще больший ущерб был нанесен кошелькам для хранения криптовалюты. На них пришлось 36 атак, совокупный ущерб — почти $7,2 млрд.

Напомним

В конце сентября хакеры взломали крупную биржу KuCoin. По подсчетам аналитика The Block Ларри Чермака, преступники смогли украсть около $280 млн в USDT, Velo, Orion, Ocean Protocol и других токенах. Атака стала третьей по величине в истории крипторынка.

В сентябре от взлома пострадала словацкая биржа Eterbase. Сумма ущерба составила $5,4 млн.

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