Бывший глава Google назвал пользователей соцсетей «идиотами»
Бывший генеральный директор Google заявил, что при создании социальных сетей у разработчиков не было планов сделать их «усилителями для идиотов и сумасшедших», во что они впоследствии превратились. Об этом Эрик Шмидт рассказал в интервью изданию Bloomberg.
«Контекст социальных сетей, служащих усилителем для идиотов и сумасшедших, — это не то, что мы планировали», - подчеркнул Эрик Шмидт.
Что конкретно он имел в виду, не совсем понятно, ведь свое время именно Эрик Шмидт на протяжении многих лет курировал одну из самых популярных социальных сетей в онлайн-пространстве - видеохостинг YouTube. В 2006-м году его уличили в заключении весьма сомнительной сделки. Шмитд заплатил на 1 миллиард больше, чем мог бы на самом деле, когда руководил выкупом акций стоимостью 1,65 миллиарда долларов США.
Стоит отметить, что к мнению экс-гендиректора компании, подарившей миру один из крупнейших поисковиков в мире, прислушиваются многие специалисты в так называемых технических кругах.
Пост генерального директора Google Эрик Шмидт занимал вплоть до 2011 года, до начала 2018 года он трудился в качестве исполнительного председателя Alphabet.