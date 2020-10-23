Бывший глава Google назвал пользователей соцсетей «идиотами»

Бывший генеральный директор Google заявил, что при создании социальных сетей у разработчиков не было планов сделать их «усилителями для идиотов и сумасшедших», во что они впоследствии превратились. Об этом Эрик Шмидт рассказал в интервью изданию Bloomberg.

Экс-глава Google назвал соцсети «усилителями для сумасшедших»

«Контекст социальных сетей, служащих усилителем для идиотов и сумасшедших, — это не то, что мы планировали», - подчеркнул Эрик Шмидт.

Что конкретно он имел в виду, не совсем понятно, ведь свое время именно Эрик Шмидт на протяжении многих лет курировал одну из самых популярных социальных сетей в онлайн-пространстве - видеохостинг YouTube. В 2006-м году его уличили в заключении весьма сомнительной сделки. Шмитд заплатил на 1 миллиард больше, чем мог бы на самом деле, когда руководил выкупом акций стоимостью 1,65 миллиарда долларов США.

Экс-глава Google назвал соцсети «усилителями для сумасшедших»

Стоит отметить, что к мнению экс-гендиректора компании, подарившей миру один из крупнейших поисковиков в мире, прислушиваются многие специалисты в так называемых технических кругах.

Пост генерального директора Google Эрик Шмидт занимал вплоть до 2011 года, до начала 2018 года он трудился в качестве исполнительного председателя Alphabet.


Шевченко Лилия, Тудей

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