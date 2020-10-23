СБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивный контент перед выборами

"Ботофермы" обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через роSSийскую веб-платформу.

СБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивный контент перед выборами
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины в Николаеве и Ивано-Франковске заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивный контент накануне выборов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через две "ботофермы" активно размещать материалы для дискредитации действий государственной и областной власти. Максимальная активизация распространения деструктивных материалов планировалась накануне и непосредственно в день проведения местных выборов", - говорится в сообщении .

Следствие установило, что для распространения ложной информации злоумышленники использовали ряд бот-аккаунтов. "Ботофермы" обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через роSSийскую веб-платформу.

Один из участников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тыс. участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора. Также изъято оборудование "ботоферм" - 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4 тысячи сим-карт операторов связи.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В СБУ также рассказали, что в Ивано-Франковске местный житель через "ботоферму" в течение 3 лет оказывал заказчикам услуги по созданию десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и мессенджерах.

"По оперативным данным СБУ, накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты из РФ. Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространения недостоверной и деструктивной информации. Во время обыска по месту работы злоумышленника изъято 2 VoIP шлюзы, 7 USB модемов, более тысячи сим-карт и компьютер, с которого он осуществлял управление ботофермой", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в сентябре СБУ заблокировала межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и нескольких областях, которую курировали из РоSSии. Возможности сети позволяли генерировать фейки от 10 000 спамерских поисковых ботов.

Ботоферма специализировалась на заказах по эскалации конфликта в Донбассе. Ее организаторы делали информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть внутри страны и за ее пределами.

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