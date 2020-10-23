ФБР и Агентство по кибербезопасности США сообщили об обнаружении хакерских атак, направленных на системы органов государственной власти Штатов, а также на серверы, связанные с авиационной промышленностью.

В заявлении говорилось, что "поддерживаемая роSSийскими властями хакерская группа, известная в службах безопасности как Energetic Bear, в сентябре начала атаковать государственные, местные и территориальные сети". Об этом пишет The Hill.

В результате одной такой атаки хакеры получили приватные данные. Доказательств того, что во время кибератаки была нарушена целостность данных о выборах, пока нет, однако атаки представляли угрозу для некоторой информации, связанной с выборами президента США . Она хранилась в сетях государственного, местного и территориального уровней.

Как отмечает The Hill, информация была распространена на следующий день после того, как объявили о том, что Иран и РоSSия завладели данными избирателей и использовали их для вмешательства в избирательный процесс.

Напомним, что директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Иран и РоSSия получили регистрационные данные американских избирателей для попытки подорвать доверие к выборам президента Штатов. Иран , по словам Рэтклиффа, стремился "вызвать беспорядки" в США , чтобы повредить кандидатуре Дональда Трампа.

РоSSия получила информацию об избирателях так же, как Кремль сделал это в 2016 году. При этом глава американской разведки отметил, что Иран проявлял большую активность, чем РФ , однако точно известно, что РоSSия получила информацию об избирателях.

Ранее во вмешательстве в выборы президента США РоSSию обвинила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.