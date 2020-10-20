Минюст США подал антимонопольный иск против Google

По мнению ведомства, компания Google ограничивает конкурентов, заключая договоры на установку поисковика Google по умолчанию.

Минюст США подал антимонопольный иск против Google
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Google.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В рамках рассмотрения иска Минюст будет доказывать, что Google использует доминирующее положение на рынке, чтобы защитить свою монополию среди поисковых систем. Отмечается, что на Google приходится около 80% всех поисковых запросов в США.

По мнению Минюста, Google ограничивает конкурентов, заключая договоры с производителями смартфонов, операторами телефонной связи и браузерами на установление Google в качестве поисковой системы по умолчанию.

"Ограниченный доступ конкурентов к трафику означает, что американским потребителям в подавляющем большинстве доступна реклама, которую предлагает им Google", - отмечается в сообщении.

Это первый антимонопольный иск подобного масштаба в компании. К иску федерального правительства присоединились 11 штатов.

Представитель Google назвала иск "в корне неверным".

"Люди пользуются Google, потому что это их выбор, а не потому, что их кто-то заставляет это делать или они не могут найти альтернативу", - отметили в компании.

Напомним, в сентябре более десятка разработчиков мобильных сервисов и приложений объединились для борьбы с монополией Apple и Google.

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