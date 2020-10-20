Apple открыл собственный телеканал

Помимо сервисов Music, TV, Arcade и News в Apple создали собственный музыкальный телеканал Apple Music TV.

Компания Apple , известная своими гаджетами и фирменными сервисами, запустила собственный телеканал. Проект под названием Apple Music TV начал работу в понедельник, 19 октября, на территории США . В первое время канал будет доступен только американским телезрителям.

Эфир Apple Music TV стартовал с рейтинга 100 самых популярных песен в США за всю историю Apple Music, в ходе которого были показаны видеоклипы на эти композиции. На ближайший четверг, 22 октября, анонсирован «день Брюса Спрингстина» — на протяжении всего дня будет идти трансляция песен с его нового альбома Letter to You", показ популярных клипов исполнителя, интервью с ведущим Apple Music Зейном Лоу, а также различные стримы и прямые включения с фанатами.

Как сообщает американское издание Variety со ссылкой на неназванных представителей Apple , в дальнейшем на Apple Music TV будут выходить эксклюзивные новые музыкальные клипы, специально снятые для сервиса музыкальные видео, записи концертов и мероприятий, а также различные чарты и интервью с гостями. В частности, каждую пятницу в полдень будут выходить новые клипы — на 23 октября запланированы премьеры музыкальных видео 777 от исполнителя Joji и Gorgeous от SAINt JHN.

Apple Music TV будет доступна только в приложениях Apple Music и Apple TV. Также телеканал можно будет найти на сайте #apple#.co/AppleMusicTV и на вкладке в приложениях Apple Music на устройствах с iOS и Apple TV. О сроках вывода телеканала на рынки других стран в американской технологической компании не сообщают.



