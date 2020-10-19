Instagram обвинили в сливе личных данных детей. Евросоюз проводит расследование

По сообщениям сетевых источников, главный регулирующий орган Евросоюза начал расследование в отношении социальной сети Instagram и владеющей ею компании Facebook. В рамках расследования будет проверено, каким образом осуществляется защита личных данных несовершеннолетних пользователей платформы.

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Эта деятельность была начата на фоне сообщений о том, что Instagram позволяет пользователям в возрасте от 13 лет превращать свои профили в бизнес-аккаунты, что потенциально раскрывает адреса электронной почты и номера телефонов детей. Facebook отвергает обвинения, но в конечном счёте компания может столкнуться с крупным штрафом, если регулятор докажет, что Instagram нарушает законы Евросоюза о конфиденциальности.

Ирландский комиссар по защите данных (DPC) стал инициатором расследования, в рамках которого, помимо прочего, будет проверено, имеет ли Facebook законное право на обработку личных данных детей. Также будет установлено, достаточно ли хорошо Instagram защищает персональные данные несовершеннолетних пользователей.

«Instagram — это социальная сеть, которая широко используется детьми в Ирландии и по всей Европе. DPC активно отслеживает жалобы, получаемые от отдельных лиц, и выявляет потенциальные проблемы, связанные с обработкой личных данных детей в Instagram и требующие дальнейшего изучения», — прокомментировал данный вопрос представитель DPC.

Одной из причин расследования стали сообщения о том, что Instagram предлагает миллионам несовершеннолетних пользователей возможность превращения личных учётных записей в бизнес-аккаунты. Профиль компании подразумевает отображение адреса электронной почты и номера телефона для всех пользователей. Кроме того, контактные данные можно было увидеть, просматривая HTML-код страниц Instagram. Facebook отвергает обвинения, ссылаясь на то, что пользователи обычно осведомлены о том, что после перехода на использование бизнес-аккаунта контактные данные отображаются публично.



