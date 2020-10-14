Zoom получит поддержку сквозного шифрования видеозвонков

В рамках ежегодного мероприятия Zoomtopia компания Zoom объявила о том, что на следующей неделе начнётся развёртывание сквозного шифрования E2EE (end-to-end encryption) в тестовом режиме.

Согласно имеющимся данным, на начальном этапе развёртывания новой функции разработчики будут в течение 30 дней собирать отзывы пользователей. В будущем процесс тестирования будет проходить в три этапа, после завершения которых сквозное шифрование станет доступно широкому кругу пользователей Zoom. В рамках упомянутого мероприятия также была представлена новая интегрированная платформа для обучения и проведения мероприятий, а также платформа Zapps, позволяющая использовать сторонние приложения непосредственно в видеозвонках.

Сквозное шифрование в Zoom опирается на режим блочного шифрования GCM. Zoom не имеет доступа к ключам шифрования, которые необходимы для дешифровки содержимого видеочатов. Это достигается за счёт того, что необходимые для расшифровки ключи хранятся на локальных устройствах пользователей, а не на серверах компании. Когда соединение защищено сквозным шифрованием, в верхнем левом углу экрана будет появляться соответствующий значок в виде зелёного щита.

Для начала использования сквозного шифрования на этапе тестирования функции организатор встречи должен активировать её в настройках своей учётной записи. Кроме того, всем участникам встречи в этом случае потребуется активировать E2EE на своих устройствах самостоятельно, чтобы присоединиться к беседе. На первом этапе тестирования некоторые функции, такие как запись с сохранение в облачное пространство, транскрипция в режиме онлайн, индивидуальные чаты, реакции, а также другие инструменты, будут недоступны для звонков с активированной функцией шифрования.

Zoom не назвала конкретных сроков проведения следующих этапов тестирования. Однако было сказано, что второй этап ориентировочно намечен на 2021 год. Вероятно, с его началом пользователям Zoom, которые защищают свои видеочаты с помощью сквозного шифрования, станет доступно больше функций.



