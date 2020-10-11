Google хочет добавить в YouTube функцию интернет-магазина

Компания Google хочет интегрировать в видеосервис YouТube опцию интернет-магазина.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Компания хочет разрешить пользователям просматривать, выбирать и покупать товары непосредственно через видео. Подобная функция уже тестируется на некоторых Youtube каналах. Сейчас авторам контента предлагается использовать специальное программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания товаров с их роликов.

В настоящий момент эта функция носит экспериментальный характер, а ее детали не раскрываются.

Если подобные инструменты все же будут интегрированы в видеосервис, то YouTube может превратиться в огромный интернет-каталог, который станет ближе к таким сайтам как Amazon и Alibaba.

Bloomberg пишет, что задуматься над таким форматом площадку заставила пандемия - чисто рекламные контракты большей частью оказались разорваны, а покупать товары онлайн, наоборот, стали чаще.

Напомним, ранее YouTube опубликовал список запрещенных тем о COVID-19.