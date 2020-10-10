TikTok заблокировали в Пакистане

Власти страны считают, что в соцсети распространяют "аморальный" и "неприличный" контент.

TikTok заблокировали в Пакистане
Фото: phys.org

Пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил, что заблокировал китайскую соцсеть и приложение TikTok из-за невозможности отфильтровать "аморальный" и "неприличный" контент. Об этом пишет The Verge.

Регулятор уверяет, что такое решение основано на жалобах жителей страны. Если разработчики программы пересмотрят свою политику, Пакистан готов отменить запрет.

В то же время представители приложения отметили, что придерживаются норм закона тех стран, где живут его пользователи. И добавили, что будут в дальнейшем работать с властями Пакистана для урегулирования этого вопроса.

Последний раз Пакистан предупредил TikTok о возможности блокирования в июле. Соцсеть попросили фильтровать контент. Тогда в управлении телекоммуникаций заявили, что в случае невыполнения требований запретят соцсеть навсегда.

Запрет TikTok в Пакистане введен через несколько месяцев после того, как была заблокирована сингапурская платформа прямых трансляций Bigo Live, а YouTube предупредили о необходимости фильтрации "пошлости и ненависти".

Пакистанские правозащитники назвали это попыткой ограничить свободный поток информации в интернете.

Напомним, Министерство торговли США с 20 сентября запретило транзакции через мобильные приложения WeChat и TikTok, согласно указу президента Дональда Трампа. Однако суд обязал администрацию Трампа отложить этот запрет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Спецназ задержал киевлянина “заработавшего” в интернете 8 млн гривен (фото)Спецназ задержал киевлянина “заработавшего” в интернете 8 млн гривен (фото)
У Microsoft сбоят облака. Решение проблем пока что не нашлосьУ Microsoft сбоят облака. Решение проблем пока что не нашлось
Мошенники придумали новую схему кражи денег через ZoomМошенники придумали новую схему кражи денег через Zoom
Airbnb рассчитывает привлечь около $3 миллиардов во время ІРОAirbnb рассчитывает привлечь около $3 миллиардов во время ІРО
Apple вознаградила команду хакеров за обнаружение 55 уязвимостей в её продуктахApple вознаградила команду хакеров за обнаружение 55 уязвимостей в её продуктах
Блок рекламы


Похожие новости
Суд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTokСуд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTok
СМИ: Компании Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok $12 миллиардовСМИ: Компании Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok $12 миллиардов
Китайская компания ByteDance оценила TikTok в $60 млрдКитайская компания ByteDance оценила TikTok в $60 млрд
Власти США одобрили сделку с TikTok, сервис сможет продолжить работуВласти США одобрили сделку с TikTok, сервис сможет продолжить работу
TikTok и WeChat окажутся под запретом с 20 сентября
В случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акцийВ случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акций
TikTok станет в США отдельной компанией, частично принадлежащей OracleTikTok станет в США отдельной компанией, частично принадлежащей Oracle
YouTube запустила свой аналог TikTok под названием ShortsYouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts
Владелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсетиВладелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсети
ByteDance предупредила США, что алгоритм TikTok не продаётсяByteDance предупредила США, что алгоритм TikTok не продаётся
Последние новости
Подгружаем последние новости