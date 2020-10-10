TikTok заблокировали в Пакистане

Власти страны считают, что в соцсети распространяют "аморальный" и "неприличный" контент.

Пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил, что заблокировал китайскую соцсеть и приложение TikTok из-за невозможности отфильтровать "аморальный" и "неприличный" контент. Об этом пишет The Verge.

Регулятор уверяет, что такое решение основано на жалобах жителей страны. Если разработчики программы пересмотрят свою политику, Пакистан готов отменить запрет.

В то же время представители приложения отметили, что придерживаются норм закона тех стран, где живут его пользователи. И добавили, что будут в дальнейшем работать с властями Пакистана для урегулирования этого вопроса.

Последний раз Пакистан предупредил TikTok о возможности блокирования в июле. Соцсеть попросили фильтровать контент. Тогда в управлении телекоммуникаций заявили, что в случае невыполнения требований запретят соцсеть навсегда.

Запрет TikTok в Пакистане введен через несколько месяцев после того, как была заблокирована сингапурская платформа прямых трансляций Bigo Live, а YouTube предупредили о необходимости фильтрации "пошлости и ненависти".

Пакистанские правозащитники назвали это попыткой ограничить свободный поток информации в интернете.