У Microsoft сбоят облака. Решение проблем пока что не нашлось

Сервисы облачных вычислений Microsoft снова столкнулись с перебоями в работе. На прошлой неделе возникла серьёзная проблема с проверкой подлинности в Azure Active Directory, за которой последовали перебои в работе с Exchange Server и Outlook, затронувшие клиентов Office 365 в Европе и Индии. А теперь пользователи сервисов Microsoft Teams, Exchange Server, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business и Outlook вновь испытывают трудности в работе.

У Microsoft сбоят облака. Решение проблем пока что не нашлось

Pixabay

Хотя Microsoft предупредила в начале недели пользователей о том, что следует ожидать остаточных проблем, в её адрес всё же было отправлено немало гневных твитов.

Последние сбои, по-видимому, в первую очередь затрагивают пользователей из США, при этом некоторые пользователи сообщили о проблеме с доступом к своим панелям управления в центре администрирования. Также поступали сообщения о том, что ряд служб Microsoft 365, а также службы Azure Active Directory и Azure Networking столкнулись с проблемами в работе.

Множество проблем означает, что определить единственную причину сбоев довольно сложно. Первоначально предполагалось, что причина кроется в проблеме с Azure DevOps Server, тогда как некоторые из первых сбоев Azure были связаны с изменением конфигурации. Тем временем команда Microsoft 365 убеждает пользователей, что её проблемы в стадии решения.

«Наше расследование показало, что изменение сетевой инфраструктуры привело к проблемам с доступом, — сообщается в аккаунте Microsoft 365 Status в Twitter. — Наши телеметрические данные демонстрируют, что служба восстанавливается с последующим возвращением в прежнее состояние».

Проблемы, с которыми недавно столкнулись облачные решения Microsoft, могут очень дорого обойтись компании с учётом того, что конкуренция на рынке облачных вычислений значительно возросла.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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