Каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств, - исследование о кибербуллинге

В рейтинге форм кибербуллинга первую позицию занимает распространение ложной информации.

Каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств, - исследование о кибербуллинге
Фото: 112.ua

В Украине каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств, а каждый десятый - регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитического исследования "Предупреждение и противодействие кибербуллингу в детской среде Украины".

"Более 18% решений по буллингу, по данным Единого реестра судебных решений, касаются случаев использования средств электронных коммуникаций, то есть действий, которые принесли психологические страдания и были совершены в интернете с помощью гаджетов", - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений. А каждый восьмой подросток зависим от соцсетей.

Также в рейтинге форм кибербуллинга первую позицию занимает распространение ложной информации, с чем сталкивался каждый пятый подросток. С похищением персональных данных и использованием другими аккаунтов от имени опрошенных (самозванство) сталкивался почти каждый пятый подросток.

По состоянию на 1 апреля 2020 года судами общей юрисдикции было принято 482 постановления о буллинге участников образовательного процесса.

"Мы подготовили в исследовании также рекомендации правительству, в частности, относительно законодательства. Одна из рекомендаций - это обозначить кибербуллинг как отдельный термин, чтобы определить ответственность за онлайн-травли, и как предупреждать и противодействовать этому явлению. Также рекомендации касаются действующего закона о буллинге", - рассказал аналитик ОО "Докудейз" и один из авторов исследования Богдан Мойса.

Напомним, в январе 2019 года Порошенко подписал закон об ответственности за буллинг. Согласно документу, нарушителей штрафуют, или, в случае с несовершеннолетними, их родителей.

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