СБУ разоблачила деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РоSSии

Правоохранители проверяют информацию о причастности к функционированию "ботофермы" представителей роSSийских спецслужб.

Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали с территории РФ.

Об этом говорится в сообщении на сайті СБУ.

"Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях. Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы "ботофермы" использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование.

Начато досудебное расследование по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации". Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют информацию о причастности к функционированию "ботофермы" представителей роSSийских спецслужб.

Напомним, в феврале СБУ заблокировала работу ботофермы, которая действовала в нескольких регионах Украины. Ее оборудование поддерживалось через роSSийские онлайн-сервисы.

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