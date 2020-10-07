Google упростит использование голосового ассистента для людей с речевыми нарушениями

Google намерена облегчить использование голосового ассистента для людей, которые испытывают проблемы с речью. Для этого корпорация заключила партнёрское соглашение с компанией Tobii Dynavox, которая специализируется на создании оборудования для людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет The Verge.

Tobii Dynavox занимается созданием подобной техники с 1983 года. Компания специализируется на устройствах для синтеза речи и технологиях отслеживания взгляда. Например, разработчики создали планшет, который позволяет людям с нарушением речи общаться, используя только глаза.

Google хочет упростить использование голосового ассистента путём его интеграции в линейку специализированных планшетов и приложение Snap Core First. На экране синтезатора речи расположится ряд клавиш, при помощи которых пользователь сможет отправлять команды напрямую на устройства компании. Это позволит людям с ограниченными возможностями управлять бытовой техникой, воспроизведением музыки и другими элементами.

«Наша миссия — дать людям с ограниченными возможностями делать то, что казалось невозможным. Это включает в себя возможность управлять своим окружением, а также иметь удобный доступ к информации. Поэтому мы очень рады сотрудничеству с Google и намерены совместно разрабатывать технологии, которые станут более доступными для всех», — заявил директор Tobii Dynavox Фредерик Рубен (Fredrik Ruben).

Кроме этого компания планирует интегрировать специальную библиотеку символов Tobii Dynavox в платформу Action Blocks, которая предназначена для людей с ограниченными возможностями. Это позволит облегчить совершение сложных серий действий на мобильных устройствах.



