Спецназ задержал киевлянина “заработавшего” в интернете 8 млн гривен (фото)

Подразделение КОРД в Киеве штурмовали квартиру интернет-мошенника, который "заработал" более 8 миллионов гривен. При проведении оперативных действий 25-летний злоумышленник ранил сотрудника киберполиции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Сообщается, что в рамках досудебного расследования следственного отдела Печерского управления полиции по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса правоохранители пришли к фигуранту дела проживающего на ул. Григоренко для проведения санкционированного обыска.

“Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого преступник закрылся в квартире. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка”, - сказано в сообщении.

По информации Департамента киберполиции Нацполиции Украины, задержанный на сайте предлагал организацию интернет-бизнеса “под ключ”.

“Клиенты платили взносы от 27 до 60 тысяч гривен. Впрочем, получив деньги – злоумышленник исчезал, а взятые на себя обязанности не выполнял. Предварительно установлено, что от мошеннических действий пострадали более двухсот человек”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что 25-летний киевлянин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, пистолет изъят.

По факту ранения полицейского следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Напомним, полицейские столицы устанавливают обстоятельства убийства администратора продуктового магазина в Соломенском районе. 35-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями обнаружили 2 октября в складском помещении заведения.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве