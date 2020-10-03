В СНБО рассказали, когда поставят на учет пользователей "ВКонтакте"

Вопрос учета украинских пользователей "Вконтакте" будет обсуждаться во время наработки стратегии кибербезопасности и стратегии информационной безопасности Украины.

Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) планирует утвердить механизм учета пользователей запрещенной роSSийской соцсети "ВКонтакте" в течение ближайших шести месяцев.

Об этом сообщили в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины на запрос "Суспільного".

Отмечается, что вопрос учета украинских пользователей "Вконтакте" будет обсуждаться во время наработки стратегии кибербезопасности и стратегии информационной безопасности Украины. Документы будут представлены в течение полугода.

"Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания "системы учета украинских пользователей роSSийской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агресора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", - говорится в сообщении СНБО.

РоSSийские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru Group запрещены в Украине с 2017 года.

В сентябре представители "ВКонтакте" заявили о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины путем внесения изменений в код приложения.

15 сентября в СНБО напомнили, что приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ .

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО возьмет на учет и будет проверять на распространение роSSийского контента украинских пользователей «ВКонтакте».