Facebook объединил чаты Instagram и Messenger

Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook Messenger теперь могут обмениваться сообщениями.

Об этом сообщает Іndependent.

После обновления у пользователей появятся новые возможности, в том числе - новые цвета для чатов, реакции на смайлики, и тому подобное.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что планирует сделать Facebook приватной социальной сетью. Отмечалось, что Messenger, Instagram Direct и WhatsApp будут объединены в единую платформу сообщений.

Пользователи надеются, что это улучшит состояние Facebook на фоне критики после других обновлений.

Напомним, украинская аудитория Facebook насчитывает 15 млн, Instagram - 13 млн пользователей. Согласно исследованию, почти во всех областях и областных центрах Украины лидером по использованию остается Facebook; исключением является Харьковская область, где Instagram имеет 36% проникновения против 32% у Facebook, а также Одесская и Запорожская области, где обе соцсети имеют одинаковый уровень проникновения (39% и 32% соответственно).

По темпам прироста проникновения Instagram лидирует в большинстве областей и в половине областных центров.