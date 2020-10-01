СБУ заблокировала распространение деструктивного контента "ботофермами" из РФ

Злоумышленники использовали телекоммуникационные платформы для продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и боевиков.

Служба безопасности Украины заблокировала каналы распространения из РФ и "ДНР" деструктивной информации с использованием "ботоферм".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети "Интернет" в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Следствие установило, что организаторы схемы использовали сим-карты украинских и роSSийских операторов мобильной связи. Оплату от заказчиков они получали через запрещенные роSSийские платежные системы.

Фото: пресс-служба СБУ

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, в частности, 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банка емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP-шлюзов вместимостью 32 канала. Также изъято 8 тысяч SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей.

Фото: пресс-служба СБУ

В настоящий момент идет досудебное следствие по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ

Напомним, в июнераскрыла сеть ботоферм, которую курировали из РоSSии. Ее "работники" осуществляли информационные "вбросы" о войне на Донбассе.