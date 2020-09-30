Белорусский TUT.BY лишили статуса СМИ

Статус СМИ приостановлен на три месяца.

Белорусский TUT.BY лишили статуса СМИ

Белорусское издание TUT.BY на три месяца лишили статуса средства массовой информации.

Приказом министра информации Беларуси Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция, для TUT.BY приостановлена возможность использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания.

Министерство информации напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Исковое заявление в Экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.

"По приказу министра, с 1 октября TUT.BY потеряет статус СМИ. При этом мы по-прежнему будем работать как интернет-ресурс без статуса СМИ", - заявляют в издании.

В TUT.BY напоминают, что регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Однако TUT.BY был зарегистрирован как СМИ только в январе 2019 года, до этого - с момента основания в 2000 году - портал работал без этого статуса.

Начиная с 7 августа 2020 TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов, которые рассказывали о фальсификациях во время выборов президента.

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