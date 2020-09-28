Криптобиржа KuCoin в результате хакерской атаки потеряла $150 миллионов

Азиатская торговая площадка KuCoin стала жертвой хакерской атаки. По данным Etherscan, количество украденных токенов составило $150 млн. Об этом заявила пресс-служба платформы 26 сентября.

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Что украли

Были выведены крупные суммы биткоинов, ERC20-токенов и других криптовалют с горячих кошельков биржи.

Представители биржи уверяют, что все средства, размещенные в холодных кошельках, находятся в безопасности. Они также пообещали, что любой пользователь платформы, чьи деньги украли, получит возмещение из страхового фонда KuCoin.

Версия взлома

Известный китайский журналист Колин Ву, ссылаясь на анонимные источники, сообщил в Twitter , что взлом возможно был совершен партнерами или даже сотрудниками KuCoin.

Ранее

В сентябре от взлома пострадала словацкая биржа Eterbase. Сумма ущерба составила $5,4 млн.